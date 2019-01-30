‘Organize Tekstil' için 100 hektarlık alan

Toplantının gerçekleştirildiği OSB Teknik Meslek Lisesi önünde Vali Bilmez'i Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Faruk Biner ve müteşebbis heyeti üyeleri karşıladı. Buradan toplantı salonuna geçen Vali Bilmez'e ilk olarak OSB'nin yapısı, ticari faaliyetleri, firmalar, istihdam alanları ve istihdam sayısı ile ilgili sunum yapıldı. Sunumun ardından Vali Bilmez ve müteşebbis heyeti üyeleri önemli kararlar aldı. Bu kararlardan en önemlisi ise, yeni arsa tahsisinde ödenen bedellerin bir yıl süre ile faizsiz taksitlendirilmesi oldu.

Diğer yandan başvuru yapan 11 firmaya OSB'den arsa tahsisi yapılırken, yine 100 hektarlık alanın ‘organize tekstil' alanı ilan edilmesi kararı alındı. Vali Bilmez, toplantının ardından 2018-2019 eğitim öğretim döneminde açılan OSB Teknik Meslek Lisesinde incelemeler yaptı.