Örnek muhtar

Van'ın Bahçesaray ilçesi Çatbayır mahalle muhtarı Eyüp Kayan, Mahallesindeki öğrencileri kendi minibüsü ile LGS sınavına getirdi.

Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde ikamet eden ve merkezde Liseye geçiş Sistemi'ne (LGS) sınavına girecek öğrenciler, mahalle muhtarı Eyüp Kayan kendi minibüsü ile ilçede sınava girecek okullara götürdü. Muhtar Kayan, sınav sonrası öğrencileri alarak Bahçesaray Çayı'nın (Subaşı) çıktığı mağarada piknik yaptırdı. Sınav stresini atan öğrenciler, daha sonra muhtar Kayan tarafından tekrar evlerine bırakıldı.