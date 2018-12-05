OSB Başkanı Aslan'dan Vali Zorluoğlu'na teşekkür

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, geldiği günden itibaren kente yaptığı tüm hizmetlerden dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'na teşekkür etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun OSB'yi ziyaretleriyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Aslan, “Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu, yaklaşık bir hafta önce yapılan olağanüstü genel kurulda tekrar güven tazeleyen yönetimimizi tebrik etmek hem de sanayicilerimize veda etmek amacıyla bizleri ziyaret etti. Ziyaretleri bizleri ziyadesiyle mutlu ettiği gibi ilimizden ayrılması da bizleri derinden üzmüştür” dedi.

Yıllardır dokunulmayan bölge halkına Vali Zorluoğlu'nun şefkat ve sevgi elini uzattığını dile getiren Aslan, ziyaret sırasında Van Valisi Zorluoğlu'na, “İlimizin yıllardır biriken, kronikleşmiş sorunlarını birer birer çözmeye çalıştınız ve birçoğunu çözdünüz. Valilik makamının ve belediyenin sağlamış olduğu imkanları kamunun ve halkın menfaati doğrultusunda kullandınız. İlimizin marka değerini yükseltmek için prestij caddeler oluşturdunuz. Şehrimizin tarihini ve kültürel varlıklarını yaşatmak ve ilin hafızasını tazelemek için kent müzesini kurdunuz. İlimizin eğitimindeki aksaklıklarını tespit ederek çözüm aramaya çalıştınız. Özellikle ekonomik seviyesi düşük bölgelere etüt merkezleri kurdurdunuz. Şehrimizin birçok bölgesine parklar ve sosyal yaşam alanları oluşturdunuz. İlimizin en ücra mahallelerini asfalt yollarla, parke taşlarla, kaldırımlarla ve yürüyüş yollarıyla imar ettiniz. Van'ımızı turizm üssü yapmak için sahil bantları ve plajlar oluşturdunuz. İleri biyolojik arıtma tesisinin yapımını başlatarak Van Denizimize can verdiniz. Akdamar Adamızı tatlı su ile buluşturarak turizmimize ve inanç turizmine yeni bir soluk oldunuz. Daha ismini zikretmediğim birçok hizmeti sağladınız. Bu kapsamda ilimize ve sanayi bölgemize yaptığınız işlerden dolayı ilimiz ve OSB'miz adına size müteşekkiriz. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin” ifadelerini kullandı.