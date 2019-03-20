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Osman Nuri Gülaçar'dan seçim çalışması

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, seçim çalışmalarını sürdürüyor.


Dün gün boyu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a eşlik ederek; Kapıköy Gümrük Kapısı ile Mobilya Fuarı'nın açılışına katılan Osman Nuri Gülaçar, akşam saatlerinde ise Edremit ilçesindeki Erenkent sakinleri ile bir araya geldi. Erenkent sakinlerine teşekkür eden Gülaçar, “Erenkent bugün ayrı bir güzeldi. Erenkent sakinlerine bu coşkulu karşılaşmalarından dolayı gönül dolusu teşekkür ediyorum. Edremit kararını vermiş, büyükşehirde Necdet Takva ve Edremit'te İsmail Say diyor'' ifadelerini kullandı.

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