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Oto sanayi sitesinde yangın

Van’da Oto Sanayi Sitesinde bir aracın şase yapmasından kaynaklı olarak çıkan yangında 3 araç ağır, 4 araç da ise kısmı yanarken, iş yerinde de büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Van'da Oto Sanayi Sitesinde bir aracın şase yapmasından kaynaklı olarak çıkan yangında 3 araç ağır, 4 araç da ise kısmı yanarken, iş yerinde de büyük çapta maddi zarar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın, Van Oto Sanayi Sitesi T Blok No:8 H3'de hizmet veren Ziya Bucak isimli vatandaşın iş yerinde meydana geldi. Bir aracın şase yapmasından kaynaklı olarak çıkan yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İlçe Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerinde gitti. 2 araç 7 personelle müdahale edilen yangında 3 araç ağır olarak yanarken, 4 araç da ise kısmı yanmalar oldu. Yanan araçlar ve işyerindeki yaklaşık 700-800 bin TL'ye maddi zarar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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