İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Otobüste yastık içerisinde çoraplara gizlenen uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yastık içerisinde çoraplara gizlenmiş vaziyette 2 kilo 280 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yastık içerisinde çoraplara gizlenmiş vaziyette 2 kilo 280 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Balaban Yol Kontrol ve Arama Noktasında devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Seyahat eden bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, yaptıkları aramalar sonucunda şahsa ait yastık içerisinde çoraplara gizlenmiş vaziyette 12 paket halinde 2 kilo 280 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.