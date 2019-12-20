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Otogardaki yolcunun valizinden 10 kilo 450 gram eroin çıktı

Van’da polis ekiplerince şehirler arası otobüs terminalindeki bir yolcunun valizinde yapılan aramada 10 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince şehirler arası otobüs terminalindeki bir yolcunun valizinde yapılan aramada 10 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şehirler arası otobüs terminalinde seyahat edecek yolculara yönelik denetim ve kontroller yapıldığı belirtildi. Çalışmalar esnasında yolcu konumunda bulunan A.K. isimli şahsın üst ve eşya aramasında, valiz içerisinde 20 paket halinde toplam 10 kilo 450 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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