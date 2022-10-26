İhlas Haber Ajansı

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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Van’ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde ilçedeki okullar bölgesinde meydana geldi. Bayram Yıldırımçakar yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyeti kaybedilerek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Bayram Yıldırımçakar, ilk müdahalesinin ardından Van'a sevk edildi.

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