Otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin duvara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin duvara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerindeki Kale Yolu Kavşağı'ndaki alt geçitte meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki Volkswagen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu alt geçidin duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.