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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Ağrı-Van karayolu Müftüoğlu Kavşağında meydana geldi. Edin A. idaresindeki 65 DE 862 plakalı minibüs ile Fuat G. yönetimindeki 65 DD 119 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma nedeniyle minibüste bulunan Edin A., Medine A., Miraç A. ve Gökmen A. ile otomobilde bulunan Fuat G. ve Alime G. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, kaza ile ilgili soruşturmanın ise başlatıldığı belirtildi.

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