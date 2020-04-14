İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil köprüden uçtu: 2 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesinde bir otomobilin köprüden uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir otomobilin köprüden uçması sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde ilçesinin Oruçlu Mahallesi yakınlarından geçen Doğubayazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köprüden uçarak dereye düştü. Kazada yaralanan 2 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çaldıran Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.