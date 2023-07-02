Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 2 kişi yaralandı

Van’ın Erciş ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralanırken, 4 koyun telef oldu.
Van'ın Erciş ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralanırken, 4 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Erciş-Patnos karayolu üzerinde bulunan Kocapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DOT 446 plakalı Ford Focus marka otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yararlandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaydırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası 4 koyun telef oldu.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.