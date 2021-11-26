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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 çocuk yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay, Erciş-Patnos karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 BM 851 plakalı Doğan marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 çocuk Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alınarak Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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