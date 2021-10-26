Otomobil takla attı: 2 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Soğuksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FD 9647 plakalı Renault Fluence marka otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çaldıran Grup Amirliği ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.