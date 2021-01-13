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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza Van-Başkale kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 AKL 78 plakalı Seat marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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