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Otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerindeki Kurdoğlu mevkinde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 31 NEP 56 Volkswagen Polo araç, 34 DEK 402 Iveco marka tıra çarptı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği kazada 3 kişi yaralanırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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