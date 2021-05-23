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Otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin yoldan çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Başkale karayolunda meydana geldi. Orhan Yavaş isimli şahsın yönetimindeki 44 AAK 035 plakalı Hyundai marka araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü Orhan Yavaş yaralanarak hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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