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Otomobilin motoruna sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Van’da girdiği aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'da girdiği aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, ismini öğrenilemeyen sürücü, Van'dan Erciş istikametine seyir halindeyken duyduğu sesler üzerine aracını yolun kenarına çekti. Aracın motor bölümünden köpek sesi geldiğini duyan sürücü, bir petrol istasyonuna giderek sıkışan yavru köpeği kendi imkanları ile kurtaramayacağını anlayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, aracın motor kısmına sıkışan yavru köpeği kurtardı. Sürücü yoluna devam ederken, yavru köpek daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

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