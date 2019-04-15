Otomobilin torpidosunda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van'ın Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Balaban Mahallesi, Van-Tatvan karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında durdurulan bir otomobilden şüphelenen jandarma ekipleri, arama yaptı. Yapılan aramada aracın torpido gözünde 109 gram metamfetamin ile 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Meydana gelene olayla ilgili olarak, bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı” denildi