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Otomobille iş makinesi çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi ise yaralandıEdinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 NL 252 plakalı otomobille bir iş makinesi, Erciş- Ağrı karayolu üzerindeki Kocapınar Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Van'ın Erciş ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi ise yaralandı


Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 NL 252 plakalı otomobille bir iş makinesi, Erciş- Ağrı karayolu üzerindeki Kocapınar Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kaza sonrası karayolu savaş alanına dönerken, otomobil içinde bulunan 8 kişi ile iş makinesi operatörü çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sevk edildi.


Yaralılardan ismi öğrenilmeyen biri çocuk 2 kişi hastanede, biri ise hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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