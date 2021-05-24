Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerindeki Hacıbekir Kışlası karşısında meydana geldi. Sürücülerinin isimleriyle plakaları öğrenilemeyen otomobille minibüs çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüleri yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.