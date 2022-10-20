İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobille kamyonet çarpıştı: 8 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Salihiye Mahallesi Yıldırım Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Honda Civic marka otomobille 07 FA 267 plakalı Citroen marka kamyonetle çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.