İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobille minibüs çarpıştı: 14 yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Van-Başkale karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 V 0625 plakalı minibüs ile 34 KT 1252 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 14 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.