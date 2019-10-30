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Otomobille minibüs kafa kafaya çırpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde minibüsle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde minibüsle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 30 AAB 321 plakalı otomobille 07 AEZ 433 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak şarampole devrilirken, bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba ve Gürpınar Grup Amirliği, AFAD, UMKE, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.


Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda otomobilde sıkışanların cenazeleri çıkarılırken, yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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