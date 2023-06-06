İhlas Haber Ajansı

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Otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş Karayolu üzerindeki Şeker Fabrikası Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen78 SL 512 plakalı Opel marka otomobille 04 AAN 895 plakalı Ford marka öğrenci servisi çarpıştı. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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