Otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Özalp ilçesine bağlı Mehmetalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyfi Özenli yönetimindeki Skoda marka otomobille Bahattin Şaylı idaresindeki Citroen marka otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.