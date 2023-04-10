İhlas Haber Ajansı

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Otopark kulübesi alev alev yandı: 4 araç hasar gördü

Van’ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında otopark kulübesi alev alev yanarken, 4 otomobil ise hasar gördü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında otopark kulübesi alev alev yanarken, 4 otomobil ise hasar gördü.


Alınan bilgilere göre yangın, sabaha karşı ilçenin Hafıziye Mahallesi'nde meydana geldi. Otoparktaki kulübede bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında kulübe alev alev yanarken, 4 otomobil ise hasar gördü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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