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Oyuncak ve ceviz kolileri içerisinde 285 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez Tuşba ilçesinde bir kargo aktarma merkezindeki oyuncak kolilerinin içerisinde ve bir ikametteki ceviz kolilerinde toplam 285 kilo 676 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde narkotik madde arama köpeği Lisa ile birlikte arama yaptığı bildirildi. Yapılan detaylı aramada, oyuncak kolilerinin içerisine zulalanmış 515 paket halinde toplam 269 kilo 16 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Açıklamada, "Elde edilen uyuşturucu maddenin şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak ekipler, 45 günlük yapılan çalışma sonucunda; tespit edilen 6 şüpheliye yönelik olarak 9 Nisan 2019 günü yapılan eş zamanlı operasyonda; Ş.K., J.B., Sedat M., S.M., M.M., N.M. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Sedat M. ve S.M.'ın ikametinde narkotik madde arama köpeği Lisa ile birlikte yapılan detaylı aramada; ceviz içi kolilerinin içerisine zulalanmış 32 paket halinde 16 kilo 660 gram, olmak üzere iki ayrı yakalamada toplam 285 kilo 676 gram eroin maddesi ele geçirildi" denildi.


Gözaltına alınan 6 şüpheliden Ş.K., J.B., Sedat M. ve S.M. mahkemece tutuklanırken, N.M. ve M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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