Özalp Belediyesinden bahar temizliği

Van’ın Özalp Belediyesi tarafından bahar mevsimiyle birlikte cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.
Van'ın Özalp Belediyesi tarafından bahar mevsimiyle birlikte cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.
Özalp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yol yıkama çalışmaları; Atatürk Caddesi ve ara sokaklarda gün boyunca sürdü. Ana arterlerde ve kaldırımlarda oluşan çamur kalıntıları temizlenirken, çalışmaların hazırlanan program çerçevesinde devam edileceği belirtildi.