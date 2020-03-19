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Özalp Belediyesinden dezenfekte çalışması

Van’ın Özalp Belediyesi, korona virüs salgınına karşın dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Van'ın Özalp Belediyesi, korona virüs salgınına karşın dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Dünya genelinde tedirginliğe neden olan korona virüs salgınına karşı Özalp Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'in talimatları doğrultusunda oluşturulan ekipler, ilçe merkezi ve bağlı mahallerde toplumsal kullanım alanların dezenfekte çalışması yaptı. Vatandaşın temiz ve sağlıklı ortamlarda güvenle yaşamlarına devam etmeleri ve insan sağlığına zararlı olabilecek her türlü virüslerin oluşmasını engellemek için geceli gündüzlü çalışan ekipler, günlük yaşamlarını sağlıklı devam ettirmeleri adına bu alanlarda sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.


Özalp Belediyesi yetkilileri, vatandaşın daha sağlıklı ve hijyenik ortamda yaşamlarını sürdürmeleri adına çalışmalarını titizlikle ve aralıksız sürdüreceklerini belirtirken, vatandaşların ise virüsten korunmak için gereksiz yere dışarı çıkmamaları ve korunma yöntemlerine riayet etmelerini istediler.

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