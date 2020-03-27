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Özalp Belediyesinden fiyat denetimi

Van’ın Özalp Belediyesi ekipleri, olası fiyat artışları nedeniyle marketlerde denetim yaptı.

Van'ın Özalp Belediyesi ekipleri, olası fiyat artışları nedeniyle marketlerde denetim yaptı.


Özalp Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde bulunan marketlerde etiket denetimi yaptı. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında zabıta ekiplerince marketlerde etiket denetimi yapıldı. Korona virüs salgını kapsamında bazı ürünlerde olası fiyat artışına karşı yapılan denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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