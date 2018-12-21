Özalp Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van'ın Özalp Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından kar temizleme çalışmasına başladı.

Özalp ilçesinde dün başlayan kar yağışı, akşam saatlerine kadar devam etti. İlçede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, Özalp Belediyesi ekipleri de dün akşam saatlerinden itibaren çalışmalara başlayarak, ilçe merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede şu ana kadar kapalı mahalle yolu olmadığı, temizlenen yollarda ise tuzlama yapıldığı belirtildi.