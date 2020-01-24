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Özalp Belediyesinden karla mücadele çalışması

Van’ın Özalp Belediyesi, dün gece etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van'ın Özalp Belediyesi, dün gece etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri, gece saatlerinden itibaren başlayarak 120 kilometrelik yol ağında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız yürütüyor.


Belediye ekipleri, personelleri sabahın erken saatlerinde ise çarşı merkezinde kaldırım küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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