Özalp Belediyesine kayyum atandı

Van'ın Özalp Belediyesi Başkanı HDP'li Yakup Almaç'ın gözaltına alınmasının ardından yerine Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik kayyum olarak atandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Suçu ve Suçluyu Kayırma” suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/121 Esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği, ayrıca adı geçenin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan yürütülen 2019/6703 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 6 Aralık 2019 tarihinde gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/6703 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak; Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 06.12.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Bu nedenle Belediye Kanununun 45/2 ve 46 ncı maddeleri gereği Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik Özalp Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir” denildi.