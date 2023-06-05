Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yılsonu etkinlikleri

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde yılsonu etkinlikleri düzenlendi.

Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafında Hayat Boyu Öğrenme Haftası bünyesinde düzenlenen yılsonu etkinliği, Özalp Kaymakamlığı önünde start aldı. Aile destek merkezleri ve kadın kooperatiflerinin de destek verdiği yılsonu etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır'ın da katıldığı etkinliklerde konuşan Özalp Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sami Yıldırımçakar, eylül ayı itibari ile 486 kurs ile birlikte 10 bin 266 kursiyere eğitim verdiklerini söyledi. Yıldırımçakar, “Kurslarımız sadece merkez binamız dışında ilçe merkezindeki okullarda, birçok mahallemizde, aile destek merkezlerinde, köy yaşam merkezlerinde, belediyemize ait sürekli eğitim merkezinde, spor tesislerinde, cami ve Kur'an kurslarında da açmış olduğumuz kurslarla kursiyerlerimize eğitim verdik. Biz katkı sunan başta Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır'a teşekkür ederiz” dedi.

Etkinlik foklar gösterisi ve canlı müzik ile devam etti.