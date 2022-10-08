Özalp ilçe sağlık müdürlüğü sağlık taraması yaptı

Van'ın Özalp İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Aksorguç Mahallesinde sağlık taraması yaptı.

Özalp İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gezici sağlık ekibi, kırsal mahallelerde giderek vatandaşları sağlık taramasından geçiriyor. Ekipler, ilçeye bağlı Aksorguç Mahallesi'ne giderek sağlık taraması yaptı. Mahalle taziye evinde ‘Sağlıklı kadın sağlıklı nesiller' çerçevesinde kolorektal, serviks ve meme kanseri ile ilgi bilgilendirme ve gebelikle ilgili eğitimler verilip, tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı.