Özalp ilçesinde 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Özalp ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van'ın Özalp ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Özalp İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 11 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.