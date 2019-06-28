Özalp ilçesinde aşı çalışması

Van'ın Özalp İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından sanayi bölgesinde çalışanlara tetanoz aşısı yapıldı.

Özalp İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Özalp Sanayi Sitesindeki iş veren ve elemanlarına tetanos aşı yapıldı. Özalp İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının sanayi sitesinde yapmış oldukları uygulamanın çok iyi bir çalışma olduğunu belirten sanayi çalışanları, gün boyu kesici ve yaralayıcı aletlerle çalıştıkları için ufak kesiklerden dolayı sağlık ocağına veya hastaneye gitme imkanları olmadığını ve bu aşının yerinde olduğunu belirttiler.