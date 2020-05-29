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Özalp ilçesinde cuma namazı kılındı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı yedi ayrı camide kılındı.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı yedi ayrı camide kılındı.


Özalp İlçe Müftülüğü tarafından belirlenen 7 ayrı cami ve okul bahçesinde aylar sonra ilk cuma namazı kılındı. Cuma namazı öncesi Diyanet Vakfı Özalp Şubesi tarafından şükür kurbanı kesilerek fakirlere dağıtıldı. Geniş önlemelerin alınması ile ilçe merkezindeki Kız İmam Hatip Lisesi bahçesi başta olmak üzere bazı bölgelerde cuma namazı eda edildi. Namaz önce Özalp Sağlık Grup Başkanlığı tarafından ateş ölçümü yapılırken, dezenfekte ve kolonya dağıtımı da yapıldı.

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