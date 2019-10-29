Özalp ilçesinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Van'ın Özalp ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik'in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından program, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu salonunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup değişik gösteriler sunuldu.

Törene; Kaymakam Abdulkadir Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Talha Karaahmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar, kurum müdürleri, gaziler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve askeri erkân katıldı.