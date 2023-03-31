Özalp ilçesinde fırın denetimi

Van'ın Özalp Belediyesi ekipleri ilçede bulunan fırın ve unlu mamul satan iş yerlerini denetledi.

Özalp Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan fırın ve unlu mamul satan iş yerlerini denetledi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde fırın ve iş yerlerine sağlık ve hijyen konusunda uyarıldı. Ekmeğin gramajı, personellerin kişisel temizliği, depolama ve muhafazası kontrol edilirken, eksiği olan fırınların da eksiklerini tamamlamaları konusunda uyarı yapıldı.

Bu tür kontrollerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.