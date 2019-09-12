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Özalp ilçesinde husumetli aileler barıştırıldı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde Yıldırımçakar ve Boyu aileleri arasında iki yıldır devam eden husumet barışla son buldu.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde Yıldırımçakar ve Boyu aileleri arasında iki yıldır devam eden husumet barışla son buldu.


Özalp ilçesine bağlı Savatlı ve Şemsettin mahallerinde yaşan Yıldırmçakar ve Boyu aileleri arasında iki yıldır devam eden husumet ilçenin kanaat önderlerinin girişimi sonucu düzenlenen bir törenle husumet son buldu. Yapılan barış merasimine Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik ve Ak Parti Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, AK Parti eski Van İl Başkanı Zahir Soğanda, ilçenin kanaat önderleri Faysal Çeliktaş, Hacı Enver Vergili ile her iki ailenin fertleri atıldı. İki alile arasın çıkan ve iki yıldır devam eden husumet katılımcıların huzurun barışarak son buldu.

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