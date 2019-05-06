Özalp ilçesinde “Kalandar” projesi

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesindeki Yeni Dönerdere Ortaokulu tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında hayata geçirilen ‘Kalandar' projesi büyük ilgi gördü.

Yeni Dönerdere Ortaokulu öğrenceleri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan TÜBİTAK projelerinin tanıtımı yapıldı. 16 projenin yer aldığı tanıtımda, en ilgi çeken projeler arasında ise ‘Kalandar' projesi oldu. Okulun Türkçe öğretmeni Muhsine Canan Er ve öğrencisi Dursun Özbek ile Ali İlker Şahin'le beraber 100 yıllık bir gelenek olan ‘Kalandar Gecesi' geleneğini 2 aylık bir zaman içerisinde yapılan araştırma ve oluşturdukları ekiple canlandırdı.

Öğrencilerden Dursun Özbek, Kalandar gecesi geleneğinin 100 yıl önce Doğu Karadeniz'de yapılan bir gelenek olduğunu ve ocak ayının birinde kutlanan bir bayram olduğunu söyledi.

Ali İlker Şahin ise, 2 aylık bir araştırma sonucunda topladıkları bilgileri kitap haline getirdiklerini ifade ederek, “Bu çalışmamızı TÜBİTAK projesi olarak hazırladık. Bunun yanı sıra yine arkadaşlarımızla bir grup kurarak 100 yıldır yapılan bu geleneğin aynısını uygulayarak mahallemizde bulunan tüm evleri gezerek Kalandar gecesini yaptık” dedi.