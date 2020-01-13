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Özalp ilçesinde kar yağışı

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


Özalp ilçesinde dün gece lapa lapa yağmaya başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devem etti. Kar yağ yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Uzun zaman sonra etkili olan kar yağışına sevinen vatandaşlar, karın bereket olduğunu söyledi.


Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50, ilçe merkezinde ise 30 santimetreye ulaşırken, Özalp Belediyesi ekipleri de yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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