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Özalp ilçesinde kar yağışı

Van’ın Özalp ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

Van'ın Özalp ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi.


Özalp ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle 52 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi buldu.


Gültepe Mahallesi'nde bir yolcu minibüsü yoldan çıkarken, Van Büyükşehir Belediyesi ile Özalp Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçede kapalı olan mahalle yolları Van Büyükşehir Belediyesi ve Özalp Belediyesi ekiplerince açılıyor.

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