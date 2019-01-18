İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özalp ilçesinde karne dağıtımı

Van’ın Özalp ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, 15 günlük tatile girdiler.

Van'ın Özalp ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, 15 günlük tatile girdiler.


Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar'ın katılımıyla iki ayrı okulda karne dağıtımı yapıldı. Özalp Merkez Anaokulu ve Şehit Aydın Muştu Ortaokulunda düzenlenen törenlerde karneleri dağıtan Kaymakam Ferhat Vardar, öğrencilerin derslerini ihmal etmemelerini, güzel bir tatil geçirmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.


Karne dağıtımına Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar'ın eşi Zekiye Vardar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.