Özalp ilçesinde karne dağıtımı

Van'ın Özalp ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, 15 günlük tatile girdiler.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar'ın katılımıyla iki ayrı okulda karne dağıtımı yapıldı. Özalp Merkez Anaokulu ve Şehit Aydın Muştu Ortaokulunda düzenlenen törenlerde karneleri dağıtan Kaymakam Ferhat Vardar, öğrencilerin derslerini ihmal etmemelerini, güzel bir tatil geçirmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Karne dağıtımına Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar'ın eşi Zekiye Vardar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy da katıldı.