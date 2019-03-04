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Özalp ilçesinde ‘Kök Hücre ve Kan Bağışı' kampanyası

Kızılay Van Şubesi, Özalp Sağlık Müdürlüğü ve Özalp Devlet Hastanesi tarafından kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.


Özalp ilçesinde geçen hafta verilen ‘kök hücre ve kan bağışı' konulu konferansın ardından Kızılay Van Şubesi, Özalp Sağlık Müdürlüğü ve Özalp Devlet Hastanesi tarafından başlatılan ‘kök hücre ve kan bağışı' kampanyası büyük ilgi gördü. Özalp Kaymakamlığı önünde sabah saatlerinde başlayan kampanyaya, ilçe merkezi ve mahallerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Akşam mesai bitimine kadar devam edecek kök hücre ve kan bağışı kampanyası kapsamında 300 bağışın alınması hedefleniliyor.

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