İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özalp ilçesinde korkutan görüntü

Van’ın Özalp ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte görülmeye başlanan ve boyları 1,5 metreyi geçen yılanlar korkuya neden oldu.

Van'ın Özalp ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte görülmeye başlanan ve boyları 1,5 metreyi geçen yılanlar korkuya neden oldu.


Özalp ilçesindeki bir seraya giren yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılan, büyük korkuya neden oldu. Yılanların evlerine kadar geldiğini dile getiren vatandaşlar, bazılarını öldürdüklerini bazılarının ise kaçtığını söyledi. Vatandaşlar, “Yılanlar ilçede büyük korkuya neden oldu. Bu durumu Özalp Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdik. Her geçen gün sayıları artan yılanlar için çözüm bulunmasını istiyoruz” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.