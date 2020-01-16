Özalp ilçesinde ‘Okuma Bayramı' etkinliği

Van'ın Özalp ilçesindeki Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu 5 ve 6. sınıflar Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrenciler için ‘Okuma Bayramı' etkinliği düzenlendi.

Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencileri Kur'an-ı Kerim'i yüzünden ve tecvit kurallarına uygun olarak okumaya geçtiler. Bu nedenle okulda ‘Okuma Bayramı' etkinliği düzenlendi. Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu tarafında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu.