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Özalp ilçesinde ‘Okuma Bayramı' etkinliği

Van’ın Özalp ilçesindeki Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu 5 ve 6.

Van'ın Özalp ilçesindeki Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu 5 ve 6. sınıflar Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrenciler için ‘Okuma Bayramı' etkinliği düzenlendi.


Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu 5 ve 6. sınıf öğrencileri Kur'an-ı Kerim'i yüzünden ve tecvit kurallarına uygun olarak okumaya geçtiler. Bu nedenle okulda ‘Okuma Bayramı' etkinliği düzenlendi. Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu tarafında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu.

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