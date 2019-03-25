Özalp ilçesinde ‘Rol Model' semineri

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle ‘Rol Model' semineri düzenlendi.

Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda düzenle seminere, ilçe merkezinde bulunan liselerin 10, 11 ve 12. sınıflarında okuyan kız öğrencileri katıldı. Van Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Özalp Devlet Hastanesinden Doktor Berivan Şahin, Van İl Jandarma Komutanlığından Astsubay Hülya Güner, Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ebru Taş ve Eczacı Zuhal Gündüz'ün konuşmacı olarak katıldığı seminerde, öğrencilere başarı öykülerinin yanı sıra mesleklerinde yaşadıkları güzellikler anlatıldı.

Öğrencilerin meslekler hakkında bilgiler edindiği seminerin sonunda Özalp Belediyesi adına Psikolog Sinan Ataç tarafından katılımcılara çiçek verildi.